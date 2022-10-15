«Краснодар» — «Ахмат»: счет матча 2:3, обзор голов

На 18-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кривцов в штрафной «Краснодара» врезался в колено Олейникова. Бернард Бериша ударом с 11-метровой отметки хладнокровно развёл вратаря и мяч по разным углам.
«Быки» отыгрались на 30-й минуте. Ахметов на дриблинге прорвался в лицевую и зряче прострелил во вратарскую, откуда освободившийся Эдуард Сперцян расстрелял ворота.
Спустя пять минут «Ахмат» вновь повел. Тимофеев совершил подбор за штрафной и несильно «щекой» пробил в ближний угол ворот — Сафонов пустил мяч в сетку.
На 55-й минуте, после розыгрыша стандарта Ахметов вошел слева в штрафную «Ахмата», получив мяч от Сперцяна, и прострелил к краю вратарской, где Баньяц ударом в касание попал под перекладину.
А на пятой компенсированной минуте Бериша слева выполнил мягкую подачу к ближнему краю штрафной «Краснодара». Петров перехватил там мяч и выбил его, но получилась «срезка» к дуге штрафной, где Иван Олейников обработал мяч и нанёс отличный удар в левый угол ворот.
«Ахмат» теперь имеет на счету 19 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Краснодара» 22 очка и 5-я позиция.