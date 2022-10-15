«Краснодар» — «Ахмат»: счет матча 2:3, обзор голов

Грозненскийодержал выездную победу над(3:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

На 18-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кривцов в штрафной «Краснодара» врезался в колено Олейникова. Бернард Бериша ударом с 11-метровой отметки хладнокровно развёл вратаря и мяч по разным углам.

«Быки» отыгрались на 30-й минуте. Ахметов на дриблинге прорвался в лицевую и зряче прострелил во вратарскую, откуда освободившийся Эдуард Сперцян расстрелял ворота.

Спустя пять минут «Ахмат» вновь повел. Тимофеев совершил подбор за штрафной и несильно «щекой» пробил в ближний угол ворот — Сафонов пустил мяч в сетку.

На 55-й минуте, после розыгрыша стандарта Ахметов вошел слева в штрафную «Ахмата», получив мяч от Сперцяна, и прострелил к краю вратарской, где Баньяц ударом в касание попал под перекладину.

А на пятой компенсированной минуте Бериша слева выполнил мягкую подачу к ближнему краю штрафной «Краснодара». Петров перехватил там мяч и выбил его, но получилась «срезка» к дуге штрафной, где Иван Олейников обработал мяч и нанёс отличный удар в левый угол ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Ахмат 2:3 Голы: 1:1 Spertsyan E. (30'), 1:2 Timofeev A. (35'), 2:2 Banjac M. (55'), 2:3 Oleynikov I. (90+5') Краснодар: Akhmetov I., Banjac M. (Petrov S., 83'), Borodin S., Cordoba J., Krivtsov N., Litvinov V., Olusegun O., Ramirez C., Safonov M., Spertsyan E., Volkov S. Ахмат: Berisha B., Bogosavac M., Bystrov M., Iljin V. (Konate M., 47'), Kamilov V., Karapuzov V. (Kadyrov A., 47'), Oleynikov I., Sadulaev L., Shelia G., Shvets A., Timofeev A. Предупреждения: Banjac M. (38'), Karapuzov V. (45+1'), Timofeev A. (54'), Sadulaev L. (65'), Kamilov V. (75'), Krivtsov N. (90+1'), Oleynikov I. (90+4')

«Ахмат» теперь имеет на счету 19 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Краснодара» 22 очка и 5-я позиция.