«Вильярреал» на выезде победил «Аустрию», АЗ проиграл «Аполлону»

Николас Джексон Фото: globallookpress.com
Единственный гол у «желтых» на 87-й минуте забил Николас Джексон. Это четвертая победа команды Уная Эмери. Она набрала 12 очков и лидирует в группе C.
В матче группы группы Е лидер квартета АЗ проиграл «Аполлону» 0:1. У хозяев голом отметился Валентин Роберж на 32-й минуте.
Голландцы сохранили лидерство в группе несмотря на первое фиаско в турнире.
В группе D «Партизан» победил «Кельн» со счетом 2:0 благодаря голам Фоссени Диабате (15') и Рикарду Гомеша (52').
В группе G «Клуж» обыграл «Славию» (2:0), а в группе F «Юргорден» одолел «Гент» (4:2).