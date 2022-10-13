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    «Вильярреал» на выезде победил «Аустрию», АЗ проиграл «Аполлону»

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    «Вильярреал» одержал минимальную победу над «Аустрией». Матч 4-го тура групповой стадии Лиги конференций проходил в Вене.

    Николас Джексон
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    Николас Джексон

    Единственный гол у «желтых» на 87-й минуте забил Николас Джексон. Это четвертая победа команды Уная Эмери. Она набрала 12 очков и лидирует в группе C.

    В матче группы группы Е лидер квартета АЗ проиграл «Аполлону» 0:1. У хозяев голом отметился Валентин Роберж на 32-й минуте.

    Голландцы сохранили лидерство в группе несмотря на первое фиаско в турнире.

    В группе D «Партизан» победил «Кельн» со счетом 2:0 благодаря голам Фоссени Диабате (15') и Рикарду Гомеша (52').

    В группе G «Клуж» обыграл «Славию» (2:0), а в группе F «Юргорден» одолел «Гент» (4:2).

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