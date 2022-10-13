«Вильярреал» на выезде победил «Аустрию», АЗ проиграл «Аполлону»

«Вильярреал» одержал минимальную победу над «Аустрией». Матч 4-го тура групповой стадии Лиги конференций проходил в Вене.

Единственный гол у «желтых» на 87-й минуте забил Николас Джексон. Это четвертая победа команды Уная Эмери. Она набрала 12 очков и лидирует в группе C.

В матче группы группы Е лидер квартета АЗ проиграл «Аполлону» 0:1. У хозяев голом отметился Валентин Роберж на 32-й минуте.

Голландцы сохранили лидерство в группе несмотря на первое фиаско в турнире.

В группе D «Партизан» победил «Кельн» со счетом 2:0 благодаря голам Фоссени Диабате (15') и Рикарду Гомеша (52').

В группе G «Клуж» обыграл «Славию» (2:0), а в группе F «Юргорден» одолел «Гент» (4:2).