«Наполи» — «Аякс»: счет матча 4:2, обзор голов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионоводержал домашнюю победу над амстердамским— 4:2.

Счет в матче уже на 4-й минуте открыли хозяева. Лосано с правого фланга сместился к центру и сделал пас к штрафной, Зелиньский мягко навесил, а набежавший Ирвин головой переправил мяч в дальний угол.

На 16-й минуте Хвича Кварацхелия забежал по левому флангу и сделал пас к штрафной «Аякса», Джакомо Распадори убрал мяч под левую и нанёс резкий удар в верхний угол ворот.

На 49-й минуте амстердамцы отыграли один мяч. Дави Классен здорово выскочил на подачу Бейсси в штрафную, головой отправив мяч в ближний угол ворот «Наполи».

На 60-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Н'Домбеле с лёта пробивал из центра штрафной «Аякса» — мяч попал в руку защитника.

Кварацхелия получил шанс на удар с «точки» и не подвёл команду, мощно пробив в верхний угол ворот над руками голкипера.

На 81-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Наполи» — Жезус завалил Бробби у линии штрафной. Стивен Бергвейн уверенно пробил с 11-метровой отметки, направив мяч в левый от себя угол ворот.

А на 90-й минуте Виктор Осимхен обокрал Блинда у линии амстердамской штрафной, немного продвинулся вперёд и пробил точно в угол ворот «Аякса».

Футбол. Лига чемпионов. Группа A Наполи — Аякс 4:2 Голы: 1:0 Ирвин Лосано (4'), 2:0 Джакомо Распадори (16'), 2:1 Дави Классен (49'), 3:1 Хвича Кварацхелия (пенальти) (62'), 3:2 Стивен Бергвейн (пенальти) (83'), 4:2 Виктор Осимхен (89') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Min-jae Kim, Жуан Жесус, Матиас Оливера, Андре Замбо Ангисса (Тангай Н'Домбеле, 50'), Станислав Лоботка, Пётр Зелиньски (Джанлука Гаэтано, 89'), Ирвин Лосано (Маттео Политано, 77'), Джакомо Распадори (Виктор Осимхен, 50'), Хвича Кварацхелия (Элиф Элмас, 77') Аякс: Стивен Бергвейн (Лукас Окампос, 84'), Mohammed Kudus (Брайан Бробби, 65'), Стивен Бергёйс (Шику Консейсау, 84'), Kenneth Taylor (Флориан Гриллич, 64'), Эдсон Альварес, Дави Классен, Кэлвин Бейсси, Дейли Блинд, Юрриен Тимбер, Jorge Sanchez (Youri Baas, 65'), Ремко Пасвер Предупреждения: Kenneth Taylor (27'), Jorge Sanchez (33'), Эдсон Альварес (52'), Юрриен Тимбер (61'), Кэлвин Бейсси (66'), Стивен Бергвейн (76'), Жуан Жесус (87'), Виктор Осимхен (90 + 1'), Маттео Политано (90 + 2')

«Наполи», одержав четыре победы в четырех матчах, досрочно обеспечил себе участие в плей-офф турнира.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Аякс», проигравший три матча на групповом этапе, располагается на третьей строчке. «Ливерпуль» в случае победы над «Рейнджерс», будет опережать голландскую команду на 6 очков.