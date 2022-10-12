«Наполи» — «Аякс»: счет матча 4:2, обзор голов

Счет в матче уже на 4-й минуте открыли хозяева. Лосано с правого фланга сместился к центру и сделал пас к штрафной, Зелиньский мягко навесил, а набежавший Ирвин головой переправил мяч в дальний угол.
На 16-й минуте Хвича Кварацхелия забежал по левому флангу и сделал пас к штрафной «Аякса», Джакомо Распадори убрал мяч под левую и нанёс резкий удар в верхний угол ворот.
На 49-й минуте амстердамцы отыграли один мяч. Дави Классен здорово выскочил на подачу Бейсси в штрафную, головой отправив мяч в ближний угол ворот «Наполи».
На 60-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Н'Домбеле с лёта пробивал из центра штрафной «Аякса» — мяч попал в руку защитника.
Кварацхелия получил шанс на удар с «точки» и не подвёл команду, мощно пробив в верхний угол ворот над руками голкипера.
На 81-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Наполи» — Жезус завалил Бробби у линии штрафной. Стивен Бергвейн уверенно пробил с 11-метровой отметки, направив мяч в левый от себя угол ворот.
А на 90-й минуте Виктор Осимхен обокрал Блинда у линии амстердамской штрафной, немного продвинулся вперёд и пробил точно в угол ворот «Аякса».
«Наполи», одержав четыре победы в четырех матчах, досрочно обеспечил себе участие в плей-офф турнира.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Аякс», проигравший три матча на групповом этапе, располагается на третьей строчке. «Ливерпуль» в случае победы над «Рейнджерс», будет опережать голландскую команду на 6 очков.