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    Тренер «Шахтера»: Порой бывают голы на последних секундах — нужно принять случившееся

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    Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич после упущенной победы над «Реалом» (1:1) в 4-м туре Лиги чемпионов похвалил своих игроков.

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    Донецкий клуб открыл счет сразу после перерыва, но пропустил ответный мяч на пятой добавленной минуте.

    «Горжусь своими игроками. Учитывая обстоятельства последних дней, играть им было непросто, но они сделали все возможное. Порой на последних секундах забиваешь либо пропускаешь — нужно принять случившееся.

    Не будем забывать о том, что мы играли против одной из сильнейших в мире команд. И мы выдержали темп игры, действовали смело, пристойно контролировали мяч.

    Совершенно точно мы сыграли лучше, чем в первом матче. Мы даже могли забить второй мяч, так как у Траоре был хороший момент. Тем не менее, и набранное очко тоже ценно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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