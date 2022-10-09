Стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ «Торпедо» — «Пари НН»

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
«Торпедо»: Бабурин, Кутепов, Кожемякин, Лебеденко, Караев, Савич, Каймаков, Смольников, Нетфуллин, Роганович, Чурич.
Запасные: Довбня, Рейхмен, Султонов, Турищев, Ле Таллек, Коста, Енин, Самсонов, Прошкин, Лаптев.
«Пари Нижний Новгород»: Гойло, Масоэро, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Майга, Михайлов, Стоцкий, Кротов, Милсон, Сулейманов.
Запасные: Нигматуллин, Александров, Юлдошев, Каккоев, Пенчиков, Корнюшин, Севикян, Берковский, Шарипов, Калинский, Рыбчинский, Янсане.
Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться здесь.