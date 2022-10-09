«Торпедо»
«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрало лишь пять очков.
Но с недавних пор ситуация уже не выглядит такой безнадежной, как в самом начале сезона.
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В середине сентября «Торпедо» одержало победу над «Сочи» в Кубке России и сенсационно выиграло у ЦСКА в рамках РПЛ.
В предыдущем туре чемпионата «Торпедо» сыграло вничью с воронежским «Факелом» — 2:2. Для гостевого матча результат более чем достойный.
«Пари НН»
«Пари НН» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 11-ти турах 12 очков.
А вот нижегородцы слегка забуксовали. Команда Михаила Галактионова проиграла три предыдущих матча.
«Пари НН» уступил «Оренбургу» и «Спартаку», а также потерпел поражение от «Краснодара» в Кубке России.
При этом стоит отметить, что «Пари НН» выиграл два предыдущих матча в гостях в рамках чемпионата России. И кроме того, нижегородцы не смогли забить только в одной выездной игре.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что у соперников равные шансы на победу в этом матче. И на «Торпедо», и на «Пари НН» можно поставить за 2.71, ничью предлагают за 3.36.
«Торпедо» действительно выглядит заметно лучше в последнее время, но в данном случае ставку на исход лучше не трогать. У команд из нижней части таблицы нередко случаются внезапные провалы.
Оптимальным здесь будет вариант со ставкой на обе команды забьют за 1.86.
В текущем сезоне почти все клубы РПЛ ужасно играют в обороне, благодаря чему матчи, как правило, получаются результативными.