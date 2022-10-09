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    Сможет ли «Торпедо» обыграть «Пари НН»?

    «Торпедо» Москва — «Пари НН». Прогноз (к. 1.86) и ставки на чемпионат России 9 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» Москва — «Пари НН»
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    «Торпедо» потерпело лишь одно поражение в четырех предыдущих матчах
    Московское «Торпедо» сыграет на своем поле против «Пари НН» в 12-м туре чемпионата России. Матч пройдет 9 октября, начало — в 16:30 мск. «Торпедо» Москва — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торпедо»

    «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрало лишь пять очков.

    Но с недавних пор ситуация уже не выглядит такой безнадежной, как в самом начале сезона.

    «Автозаводцы» пришли в себя после смены главного тренера. Под руководством Николая Савичева столичный клуб потерпел лишь одно поражение в четырех предыдущих матчах.

    В середине сентября «Торпедо» одержало победу над «Сочи» в Кубке России и сенсационно выиграло у ЦСКА в рамках РПЛ.

    В предыдущем туре чемпионата «Торпедо» сыграло вничью с воронежским «Факелом» — 2:2. Для гостевого матча результат более чем достойный.

    «Пари НН»

    «Пари НН» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 11-ти турах 12 очков.

    А вот нижегородцы слегка забуксовали. Команда Михаила Галактионова проиграла три предыдущих матча.

    «Пари НН» уступил «Оренбургу» и «Спартаку», а также потерпел поражение от «Краснодара» в Кубке России.

    Все прогнозы на РПЛ

    При этом стоит отметить, что «Пари НН» выиграл два предыдущих матча в гостях в рамках чемпионата России. И кроме того, нижегородцы не смогли забить только в одной выездной игре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что у соперников равные шансы на победу в этом матче. И на «Торпедо», и на «Пари НН» можно поставить за 2.71, ничью предлагают за 3.36.

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    «Торпедо» действительно выглядит заметно лучше в последнее время, но в данном случае ставку на исход лучше не трогать. У команд из нижней части таблицы нередко случаются внезапные провалы.

    Оптимальным здесь будет вариант со ставкой на обе команды забьют за 1.86.

    В текущем сезоне почти все клубы РПЛ ужасно играют в обороне, благодаря чему матчи, как правило, получаются результативными.

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    «Торпедо» Москва — «Пари НН»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 09.10.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Торпедо» обыграть «Пари НН»?
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