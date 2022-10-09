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    Результаты жеребьёвки отбора на Евро-2024

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    Во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоялась жеребьёвка отборочного турнира Евро-2024. Сборная России отстранена от участия в континентальном первенстве по решению УЕФА.

    УЕФА
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    УЕФА

    Результаты жеребьёвки отборочного турнира Евро-2024:

    Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

    Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.

    Группа С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

    Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.

    Группа Е: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.

    Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

    Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

    Группа Н: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.

    Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.

    Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

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