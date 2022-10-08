Ткаченко: Бан русского футбола — ужасный, нечестный, но не катастрофа

Известный футбольный агентвысказался об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных турнирах.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Герман Ткаченко Фото: e-vid.ru

«Для русского футбола это бан ужасный, нечестный, но не катастрофа. Катастрофой будет исключение из ФИФА — ну прямо кошмар. Вот этого нельзя допускать.

Что такое бан от ФИФА? Это возврат трех четвертых голосов. И все вот эти шавки мелкие, русофобские, ну которые просто вот сейчас сошедшие с ума, они могут за собой держать эту четверть, контрольный пакет, так сказать, — и нам никогда не вернуться.

А что это? Деградация технологий, невозможность трансферов, люди, которые играют в наших чемпионатах, не могут играть в других чемпионатах и так далее. Ну то есть это прямо больная, страшная история... И не дай Бог вот этот сценарий...

Поэтому футбол, я надеюсь, не остановится. Потом что футбол — это еще некий образ того, что общество живо, какая-то такая гавань ухода от проблем с выбросом положительных эмоций», — сказал Ткаченко в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, ранее стало известно, что сборная России пропустит Евро-2024.