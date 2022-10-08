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    «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 10-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном».

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    Фил Фоден
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    Фил Фоден
    Добро пожаловать на «Этихад», где действующие чемпионы из Манчестера примут «Саутгемптон». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 17:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    Горожане идут на второй позиции в АПЛ по итогам восьми сыгранных матчей. На счету подопечных Хосепа Гвардиолы 20 очков и отставание в один балл от лидирующего «Арсенала». В прошлом туре «Манчестер Сити» встречался в дерби с «Манчестер Юнайтед» и одержал разгромную победу со счетом 6-3. По хет-трику в свой актив записали Холланд и Фоден. Горожане остаются единственной командой, которая еще не потерпела ни одного поражения в сезоне. Так же у «Сити» лучшая разница мячей среди всех команд АПЛ — 29:9.

    В среду коллектив Хосепа Гвардиолы в третьем туре группового этапа принимал дома «Копенгаген» и не оставил сопернику ни одного шанса, разгромив со счетом 5:0. Очередные голы за клуб забил Холланд, оформив дубль. Также отличились Марез (с пенальти) и Альварес, еще один гол был забит в результате автогола. «Горожане» одержали третью победу подряд и закрепились на первом месте в группе.

    «Саутгемптон»

    «Святые» располагаются в непосредственной близости от зоны вылета, занимая 16 место после 8-ми туров. На счету подопечных Ральфа Хазенхюттля 7 очков: две победы, одна ничья и пять поражений. В предыдущем туре «Саутгемптон» принимал дома «Эвертон» и уступил со счетом 1:2, выигрывая по ходу встречи. Это поражение стало для команды уже третьим подряд, а общая разница забитых и пропущенных мячей «святых» составляет 8-13.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в четвертьфинале Кубка Англии, который проходил в марте этого года. «Горожане» оказались сильнее своего соперника, крупно обыграв «Саутгемптон» со счетом 4-1. Всего за пять последних матчей на счету «Манчестер Сити» три победы, еще два раза команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» с коэффициентом 2.20.

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