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    Холанд разорвет оборону «Саутгемптона»?

    «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.20) и ставки на чемпионат Англии 8 октября 2022 года

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    Эрлинг Холанд
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в рамках десятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 октября, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Октября 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 17:00 Саутгемптон Саутгемптон
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после восьми сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков. Отставание от «Арсенала» составляет одно очко.

    Ранее на этой неделе «Манчестер Сити» выиграл у «Копенгагена» (5:0) в рамках Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Саутгемптон

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    Героем, как обычно, стал Эрлинг Холанд, оформивший дубль еще до перерыва. А на второй тайм Пеп Гвардиола не стал выпускать норвежца, по всей видимости, решив немного пожалеть соперника.

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    За несколько дней до этого Холанд устроил шоу в дерби Манчестера. Эрлинг вколотил в ворота «МЮ» три мяча, а «Ман Сити» выиграл со счетом 6:3.

    Да уж, это что-то невероятное — на дворе всего лишь начало октября, а Холанд наколотил уже 19 мячей в текущем сезоне.

    Победная серия «Ман Сити» составляет пять матчей. На этом отрезке «горожане» забили 20 мячей.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в восьми матчах семь очков.

    Пока что «святые» не впечатляют. В отдельных матчах они выглядели более-менее, но в целом — это пока явно не то, чего ждут болельщики.

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  • 05/10/2022

    • «Саутгемптон» не набрал ни одного очка в трех предыдущих матчах АПЛ. Команда Ральфа Хазенхюттля проиграла «Вулверхэмптону», «Астон Вилле» и «Эвертону».

    Примечательно, что перед этим «Саутгемптон» проиграл «Челси». Но победа над «синими», похоже, была приятным исключением.

    «Саутгемптон» забил лишь два мяча в четырех предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 10.00, а победу «Саутгемптона» — за 20.50.

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    В начале года «Саутгемптон» отобрал у «Сити» очки в домашнем матче — тогда игра завершилась вничью 1:1. Но через несколько месяцев банда Гвардиолы «избила» «святых» в Кубке Англии, победив со счетом 4:1.

    И судя по всему, Пеп снова готовится устроить мастер-класс для команды, которая периодически доставляла ему проблемы. Холанд не случайно провел лишь 45 минут в матче против «Копенгагена», а Кевин Де Брюйне и Фил Фоден и вовсе остались в запасе.

    Ставка — тотал «Манчестер Сити» больше 3,5 за 2.20. Здесь только один Холанд спокойно может отгрузить как минимум «трёшку».

    Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 2.72.

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    «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на футбол. Холанд разорвет оборону «Саутгемптона»?
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