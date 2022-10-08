«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после восьми сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков. Отставание от «Арсенала» составляет одно очко.
Ранее на этой неделе «Манчестер Сити» выиграл у «Копенгагена» (5:0) в рамках Лиги чемпионов.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Саутгемптон
Героем, как обычно, стал Эрлинг Холанд, оформивший дубль еще до перерыва. А на второй тайм Пеп Гвардиола не стал выпускать норвежца, по всей видимости, решив немного пожалеть соперника.
За несколько дней до этого Холанд устроил шоу в дерби Манчестера. Эрлинг вколотил в ворота «МЮ» три мяча, а «Ман Сити» выиграл со счетом 6:3.
Да уж, это что-то невероятное — на дворе всего лишь начало октября, а
Победная серия «Ман Сити» составляет пять матчей. На этом отрезке «горожане» забили 20 мячей.
«Саутгемптон»
«Саутгемптон» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в восьми матчах семь очков.
Пока что «святые» не впечатляют. В отдельных матчах они выглядели более-менее, но в целом — это пока явно не то, чего ждут болельщики.
«Саутгемптон» не набрал ни одного очка в трех предыдущих матчах АПЛ. Команда Ральфа Хазенхюттля проиграла «Вулверхэмптону», «Астон Вилле» и «Эвертону».
Примечательно, что перед этим «Саутгемптон» проиграл «Челси». Но победа над «синими», похоже, была приятным исключением.
«Саутгемптон» забил лишь два мяча в четырех предыдущих матчах на выезде.
Прогноз и ставка
На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 10.00, а победу «Саутгемптона» — за 20.50.
В начале года «Саутгемптон» отобрал у «Сити» очки в домашнем матче — тогда игра завершилась вничью 1:1. Но через несколько месяцев банда Гвардиолы «избила» «святых» в Кубке Англии, победив со счетом 4:1.
И судя по всему, Пеп снова готовится устроить мастер-класс для команды, которая периодически доставляла ему проблемы. Холанд не случайно провел лишь 45 минут в матче против «Копенгагена», а Кевин Де Брюйне и Фил Фоден и вовсе остались в запасе.
Ставка — тотал «Манчестер Сити» больше 3,5 за 2.20. Здесь только один Холанд спокойно может отгрузить как минимум «трёшку».
Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 2.72.