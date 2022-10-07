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    В Аргентине полиция сорвала матч национального чемпионата

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    Матч 23-го тура аргентинской Примеры «Химнасия и Эсгрима» — «Бока Хуниорс» был остановлен из-за серьезных инцидентов за пределами стадиона.

    В Аргентине полиция сорвала матч национального чемпионата
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    В Аргентине полиция сорвала матч национального чемпионата

    Встреча была приостановлена уже через 9 минут, когда игроки начали ощущать на себе действие слезоточивого газа, запущенного полицией из-за столкновений за пределами стадиона.

    На самой арене болельщики стали массово выбегать на поле в попытках найти выход из стадиона, так как выходные двери были закрыты.

    Среди пострадавших оказался сотрудник TyC Sports, получивший ранения резиновыми пулями. Также сообщается о смерти одного мужчины, скончавшегося по дороге в больницу из-за сердечно-легочной недостаточности.

    На данный момент неизвестны сроки доигровки сорванного матча.

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