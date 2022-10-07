В Аргентине полиция сорвала матч национального чемпионата Фото: globallookpress.com
Встреча была приостановлена уже через 9 минут, когда игроки начали ощущать на себе действие слезоточивого газа, запущенного полицией из-за столкновений за пределами стадиона.
На самой арене болельщики стали массово выбегать на поле в попытках найти выход из стадиона, так как выходные двери были закрыты.
Среди пострадавших оказался сотрудник TyC Sports, получивший ранения резиновыми пулями. Также сообщается о смерти одного мужчины, скончавшегося по дороге в больницу из-за сердечно-легочной недостаточности.
На данный момент неизвестны сроки доигровки сорванного матча.