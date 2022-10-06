Хайкин защищает ворота «Буде-Глимт» в матче с «Арсеналом»

Стали известны стартовые составы лондонскогои норвежскогона матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Арсенал»: Тернер, Томиясу, Холдинг, Габриэл, Тирни, Джака, Локонга, Фабиу Виейра, Нкетиа, Мартинелли, Маркиньос.

«Буде-Глимт»: Хайкин, Вембангомо, Моэ, Лоде, Сампстед, Берг, Салтнес, Ветлесен, Эспейорд, Пеллегрино, Мвука.

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Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Арсеналу». Коэффициент на его победу — 1.26, на успех «Буде-Глимт» — 12.50, на ничью — 7.20. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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