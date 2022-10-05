Кварацхелия прокомментировал свой дебютный гол в Лиге чемпионов

Нападающий «Наполи»высказался о победе над «Аяксом» в Лиге чемпионов (6:1).

В этой игре экс-форвард «Рубина» отметился ассистом и голом, который стал для него дебютным в ЛЧ.

«Мне кажется, что мои мечты сбылись — я играю в Лиге чемпионов, и я сегодня забил. Я очень счастлив, но также важно, что команда победила.

Сегодня "Аякс" не очень хорошо играл, но вообще это сильная команда, в которой собрались хорошие футболисты. Им надо продолжать бороться и я желаю им удачи», — цитирует Кварацхелию пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После трех туров «Наполи» с 9 очками и 13 забитыми мячами лидирует в группе А. «Аякс» идет на 3-м месте (3 очка).