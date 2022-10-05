Семин: У Кварацхелии громадная роль в «Наполи»

Бывший главный тренер «Локомотива»прокомментировал очередной успешный матч вингера «Наполи»

Грузинский футболист стал автором гола и результативной передачи в игре Лиги чемпионов против «Аякса» (6:1). В 11-ти матчах за «Наполи» Хвича забил шесть мячей и четыре раза ассистировал партнерам.

«Хвича уже хорошо адаптировался к команде, играет на партнеров. У него громадная роль в "Наполи". Он доказал это своей работой, отличается результативными действиями. Это говорит о его стабильности.

Ему хватило времени на адаптацию, поэтому он стал ведущим игроком топ-уровня.

Конечно, повлияло то, куда попал человек. Хвича правильно перешел. Ему доверяют, а он оправдал это доверие. Думаю, что он будет дальше только прогрессировать», — приводит слова Семина Sport24.