ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гризманн, Мбаппе и БенземаВ ожидании ЧМ-2022. Чемпионы на грани провала?
    Все новости спорта

    Семин: У Кварацхелии громадная роль в «Наполи»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Наполи Серия A Футбол Италии Лига чемпионов
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал очередной успешный матч вингера «Наполи» Хвичи Кварахцелии.

    Хвича Кварацхелия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия

    Грузинский футболист стал автором гола и результативной передачи в игре Лиги чемпионов против «Аякса» (6:1). В 11-ти матчах за «Наполи» Хвича забил шесть мячей и четыре раза ассистировал партнерам.

    «Хвича уже хорошо адаптировался к команде, играет на партнеров. У него громадная роль в "Наполи". Он доказал это своей работой, отличается результативными действиями. Это говорит о его стабильности.

    Ему хватило времени на адаптацию, поэтому он стал ведущим игроком топ-уровня.

  • Кварацхелия прокомментировал свой дебютный гол в Лиге чемпионов
  • Читайте по теме

    • Конечно, повлияло то, куда попал человек. Хвича правильно перешел. Ему доверяют, а он оправдал это доверие. Думаю, что он будет дальше только прогрессировать», — приводит слова Семина Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Челси» первую победу в Лиге чемпионов?
  • «Челси» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • «Реал» упрется в тылы «горняков»
  • «Реал» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • В столице СКА продолжит отбирать очки и местных команд
  • «Спартак» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Бенфика — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шериф — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры