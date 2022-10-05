Президент РФС о решении Украины претендовать на проведение ЧМ-2030: Кроме политики, я в этом ничего не вижу

Президент РФСпрокомментировал решениепретендовать на право проведения чемпионата мира 2030 года.

Ранее футбольные ассоциации Испании и Португалии подтвердили, что Украина включена в заявку этих стран на проведение ЧМ-2030.

«Решение Украины претендовать на чемпионат мира? Их право. На данный момент лично я не вижу логистической синергии и менеджерской привлекательности для этой заявки. Присоединение Украины не сделало изначальную заявку Португалии и Испании сильнее. Кроме политики я в этом ничего не вижу», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

Также на право провести ЧМ-2030 претендуют совместные заявки Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.

Напомним, Украина совместно с Польшей проводила чемпионат Европы в 2012 году. Тогда победителем турнира стала сборная Испании.