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    Президент РФС о решении Украины претендовать на проведение ЧМ-2030: Кроме политики, я в этом ничего не вижу

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    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение Украины претендовать на право проведения чемпионата мира 2030 года.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    Ранее футбольные ассоциации Испании и Португалии подтвердили, что Украина включена в заявку этих стран на проведение ЧМ-2030.

    «Решение Украины претендовать на чемпионат мира? Их право. На данный момент лично я не вижу логистической синергии и менеджерской привлекательности для этой заявки. Присоединение Украины не сделало изначальную заявку Португалии и Испании сильнее. Кроме политики я в этом ничего не вижу», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

    Также на право провести ЧМ-2030 претендуют совместные заявки Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.

    Напомним, Украина совместно с Польшей проводила чемпионат Европы в 2012 году. Тогда победителем турнира стала сборная Испании.

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