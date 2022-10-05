Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

официально присоединилась к заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Футбольные ассоциации Испании и Португалии подтвердили, что Украина включена в заявку этих стран на проведение ЧМ-2030.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и руководители стран Пиренейского полуострова согласовали проведение матчей одной из групп на территории Украины.

Также на право провести ЧМ-2030 претендуют совместные заявки Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.

Напомним, Украина совместно с Польшей проводила чемпионат Европы в 2012 году. Тогда победителем турнира стала сборная Испании.