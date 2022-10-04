Украина намерена претендовать на проведение ЧМ-2030

Украина собирается вместе с Испанией и Португалией подать заявку на проведение ЧМ-2030.

По данным The Times, президент Владимир Зеленский и руководители стран Пиренейского полуострова согласовали проведение матчей одной из групп на территории Украины.

О новом партнёрстве должны официально объявить футбольные руководители Испании и Португалии во время пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА в среду. В предложении используется идея о том, что футбол может восстановить надежду и мир.

Также на право провести ЧМ-2030 претендуют совместные заявки Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.

Напомним, Украина совместно с Польшей проводила чемпионат Европы в 2012 году. Тогда победителем турнира стала сборная Испании.