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    Украина намерена претендовать на проведение ЧМ-2030

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    Украина собирается вместе с Испанией и Португалией подать заявку на проведение ЧМ-2030.

    Сборная Украины
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    Сборная Украины

    По данным The Times, президент Владимир Зеленский и руководители стран Пиренейского полуострова согласовали проведение матчей одной из групп на территории Украины.

    О новом партнёрстве должны официально объявить футбольные руководители Испании и Португалии во время пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА в среду. В предложении используется идея о том, что футбол может восстановить надежду и мир.

    Также на право провести ЧМ-2030 претендуют совместные заявки Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.

    Напомним, Украина совместно с Польшей проводила чемпионат Европы в 2012 году. Тогда победителем турнира стала сборная Испании.

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