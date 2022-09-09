Саудовская Аравия, Египет и Греция хотят вместе провести ЧМ-2030

Саудовская Аравия, Египет и Греция планируют подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает The Times.

По информации The Times, если их заявка победит, турнир пройдет зимой, как и предстоящий чемпионат мира в Катаре.

Ожидается, что в ближайшие несколько недель Саудовская Аравия, Египет и Греция официально подтвердят свои намерения бороться за право проведения ЧМ-2030. Решение принято на правительственном уровне.

Саудовская Аравия согласна взять на себя часть расходов по подготовке всей необходимой инфраструктуры в Египте и Греции.

Главным конкурентом этой заявки станут Испания и Португалия, которые тоже хотят провести у себя ЧМ-2030.

Отмечается, что против заявки Саудовская Аравия, Египет и Греция могут выступить ведущие европейские клубные турниры, которые не заинтересованы в том, чтобы чемпионат мира проходил зимой.

Ранее заявку на проведение ЧМ-2030 подали четыре страны Южной Америки — Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай.

Напомним, ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.