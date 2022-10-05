Артета прокомментировал предстоящий матч с «Будё-Глимт»

Главный тренер «Арсенала»считает, что матч с «Будё-Глимт» в рамках групповой стадии Лиги Европы будет тяжелым.

«Мы сделали своё домашнее задание. Очевидно, мы информировали игроков о команде, с которой мы столкнемся завтра, об истории и о том, что они сделали за последние несколько лет. К тому же у нас в команде есть Мартин [Эдегор], который очень хорошо их знает. Так что все мы понимаем, что завтра будет тяжёлая игра.

Будет ли ротация? Мы должны попытаться сохранить наш импульс. Лучший способ сделать это — это готовиться каждый божий день, сосредотачиваться на задаче и на всём, что мы делаем, и оставаться скромными. Есть много вещей, которые нам ещё нужно улучшать. И сохранять эту готовность с каждым днём становится всё проще, ведь между нашими членами команды имеется высокая конкуренция, поэтому все хотят принять участие в завтрашней игре», — цитирует Артету официальный сайт клуба.

Поединок состоится 6 октября в Лондоне. Рекомендуем ознакомиться с прогнозом на игру.