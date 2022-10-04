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    Шесть французских городов будут бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре

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    Шесть городов Франции объявили о бойкоте чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает Ge.globo.

    Шесть французских городов будут бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
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    Шесть французских городов будут бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре

    Отмечается, что Париж, Лилль, Страсбург, Реймс, Бордо и Марсель не будут организовывать мероприятия или предоставлять в городе экраны для трансляции матчей чемпионата мира. Это решение является актом протеста против Катара, принимающей страны чемпионата мира по футболу.

    Министр спорта Парижа Пьер Рабадан обосновал данное решение условиями организации предстоящего чемпионата мира, как в экологическом, так и в социальном аспекте.

    Чемпионат мира-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

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