Спаллетти назвал Кварацхелию универсальным игроком

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
«Перед голом я сказал Хвиче перестать уходить далеко на фланг, потому что у него была возможность действовать ближе к воротам. Крайние защитники туринцев действительно поднимались очень высоко, и Кварацхелия оставался на фланге, а я хотел, чтобы он больше смещался к центру.
Он отлично сыграл во втором тайме. Хвича умеет играть и левой ногой, и правой, и универсальность выводит его на уровень стратосферы», — приводит слова Спаллетти DAZN.
В нынешнем сезоне Кварацхелия забил пять мячей в восьми матчах и идет в тройке лучших бомбардиров сезоне.