Спаллетти назвал Кварацхелию универсальным игроком

Главный тренер «Наполи»оценил игру полузащитника своей командыв матче Серии А с «Торино» (3:1).

«Перед голом я сказал Хвиче перестать уходить далеко на фланг, потому что у него была возможность действовать ближе к воротам. Крайние защитники туринцев действительно поднимались очень высоко, и Кварацхелия оставался на фланге, а я хотел, чтобы он больше смещался к центру.

Он отлично сыграл во втором тайме. Хвича умеет играть и левой ногой, и правой, и универсальность выводит его на уровень стратосферы», — приводит слова Спаллетти DAZN.

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В нынешнем сезоне Кварацхелия забил пять мячей в восьми матчах и идет в тройке лучших бомбардиров сезоне.