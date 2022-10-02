«Реал» — «Осасуна»: счет матча 1:1, обзор голов

Мадридскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 7-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Мяч залетел в ворота «Осасуны» после прямого навеса Винисиуса Жуниора с левого фланга. Никто из игроков хозяев до мяча не дотянулся — и игровой снаряд залетел в дальний угол.

На 50-й минуте счет сравнялся. Унай Гарсия навесил с правого фланга, Кике выиграл верх и изловчился пробить затылком, сумев по параболе закинуть мяч за шиворот Лунину.

На 79-й минуте в ворота «Осасуны» был назначен пенальти — Давид Гарсия очевидно толкал Бензема двумя руками в спину, за что получил прямую красную карточку.

Но Карим Бензема не реализовал пенальти — верхом пробил французский форвард и сотряс перекладину своим ударом.

На 81-й минуте влетел мяч в ворота «Осасуны», но был зафиксирован офсайд у Бензема. Сразу же было отменено взятие ворот.