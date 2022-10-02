«Реал» — «Осасуна»: счет матча 1:1, обзор голов

Мадридский «Реал»
на своем поле сыграл вничью с «Осасуной»
(1:1) в матче 7-го тура чемпионата Испании.
Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Мяч залетел в ворота «Осасуны» после прямого навеса Винисиуса Жуниора с левого фланга. Никто из игроков хозяев до мяча не дотянулся — и игровой снаряд залетел в дальний угол.
На 50-й минуте счет сравнялся. Унай Гарсия навесил с правого фланга, Кике выиграл верх и изловчился пробить затылком, сумев по параболе закинуть мяч за шиворот Лунину.
На 79-й минуте в ворота «Осасуны» был назначен пенальти — Давид Гарсия очевидно толкал Бензема двумя руками в спину, за что получил прямую красную карточку.
Но Карим Бензема не реализовал пенальти — верхом пробил французский форвард и сотряс перекладину своим ударом.
На 81-й минуте влетел мяч в ворота «Осасуны», но был зафиксирован офсайд у Бензема. Сразу же было отменено взятие ворот.
Футбол. Испания. Примера
Реал Мадрид — Осасуна 1:1
Голы: 1:0 Винисиус Жуниор (42'), 1:1 Энрике Гарсия (51')
Реал Мадрид: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль (Мариано Диас, 86'), Антонио Рюдигер, Давид Алаба, Ферлан Менди (Эдер Милитао, 75'), Даниель Себальос (Эдуардо Камавинжа, 54'), Орельен Чуаэми (Федерико Вальверде, 54'), Тони Кроос (Марко Асенсио, 74'), Родриго, Карим Бензема, Винисиус Жуниор
Осасуна: Энрике Гарсия (Анте Будимир, 83'), Abdessamad Ezzalzouli, Дарко Брашанац, Хон Монкайола (Manu Sanchez, 82'), Мойсес Гомес, Лукас Торро, Хуан Крус, Давид Гарсия, Гарсия Унай Лугеа, Начо Видаль (Аридане Эрнандес, 82'), Серхио Эррера
Предупреждения: Даниель Себальос (45 + 2'), (47'), Энрике Гарсия (79')
Удаление: Давид Гарсия (78')