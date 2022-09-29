Мостовой о победе «Спартака» над «Зенитом»: Нет никакой сенсации. Выиграли и выиграли

Бывший футболист сборной Россииподелился своим мнением о разгромной победе «Спартака» над «Зенитом» со счётом 3:0 в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

«Нет никакой сенсации. Мы говорили до игры, что у "Спартака" есть шанс. По первому тайму "Зенит" чуть переигрывал "Спартак". Выиграли и выиграли. Это заденет "Зенит", потому что 3:0. Пока Промес там есть, можно на что-то претендовать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

За «Спартак» дублем отличился нападающий Квинси Промес, а также форвард Александр Соболев. После этой встречи в группе В «красно-белые» стали единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.