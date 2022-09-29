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    Мостовой о победе «Спартака» над «Зенитом»: Нет никакой сенсации. Выиграли и выиграли

    Футбол Футбол России Фонбет Кубок России Спартак Зенит
    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о разгромной победе «Спартака» над «Зенитом» со счётом 3:0 в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Нет никакой сенсации. Мы говорили до игры, что у "Спартака" есть шанс. По первому тайму "Зенит" чуть переигрывал "Спартак". Выиграли и выиграли. Это заденет "Зенит", потому что 3:0. Пока Промес там есть, можно на что-то претендовать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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