«Спартак» одержал разгромную победу над «Зенитом» в Кубке России

В матче 3-го тура группового этапа Кубка России московскийпринимал санкт-петербургский. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

На 79-й минуте мяч нашёл Квинси Промеса, который оказался перед воротами Ивана и беспрепятственно реализовал опасный игровой момент. На 86-й минуте последовала массированная атака «красно-белых» на ворота Ивана. Руслан Литвинов отдал передачу на нападающего Александра Соболева, который сместился в центр и с разворота сильным ударом пробил по воротам петербургской команды.

На 95-й минуте Шамар Николсон отдал передачу на Квинси Промеса, который оформил дубль и установил итоговый счёт матча — 3:0.

Футбол. Россия. Кубок Спартак — Зенит 3:0 Голы: 1:0 Promes Q. (79'), 2:0 Sobolev A. (87'), 3:0 Promes Q. (90+6') Спартак: Maksimenko A., Dzhikiya G., Ignatov M. (Denisov D., 64'), Khlusevich D., Klassen L. (Mevlja M., 74'), Litvinov R. (Rasskazov N., 90'), Maslov P., Promes Q., Sobolev A. (Nicholson S., 90'), Umyarov N., Zobnin R. Зенит: Ivan, Chistyakov D. (Erokhin A., 82'), Gustavo Mantuan (Bakaev Z., 71'), Karavaev V., Krugovoy D., Kuzyayev D., Малком (Mostovoy A., 71'), Родриго, Santos D., Sergeev I. (Alip N., 77'), Вендел (Cassierra M., 77') Предупреждения: Sobolev A. (22'), Вендел (31'), Promes Q. (45'), Малком (45+1'), Alip N. (84')

После этой встречи в группе В «Спартак» становится единоличным лидером, набрав 9 очков после 3-х матчей. У «Зенита» 3 очка, команда остаётся на 3-м месте.