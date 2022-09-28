«Урал» и «Торпедо» назвали стартовые составы на матч Кубка России

«Урал»: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Быковский, Сиссе, Газинский, Егорычев, Ранджелович, Влут, Каштанов.
Запасные: Алексеев, Филипенко, Бевеев, Герасимов, Гогличидзе, Железнов, Сунгатулин, Гаджимурадов, Мишкич, Юшин.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Урал» — «Торпедо»
«Торпедо»: Довбня, Самсонов, Шапич, Кожемякин, Кутепов, Роганович, Каймаков, Чурич, Савич, Караев, Лаптев.
Запасные: Бабурин, Мишуков, Прошкин, Нетфуллин, Енин, Рязанцев, Орехов, Султонов, Рейхмен, Турищев, Коста.
Матч «Урал» — «Торпедо» пройдет 28 сентября, начало — в 15:00 мск.