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    «Урал» и «Торпедо» назвали стартовые составы на матч Кубка России

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    Стали известны стартовые составы «Урала» и «Торпедо» на матч третьего тура группового этапа Кубка России.

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    «Урал»: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Быковский, Сиссе, Газинский, Егорычев, Ранджелович, Влут, Каштанов.

    Запасные: Алексеев, Филипенко, Бевеев, Герасимов, Гогличидзе, Железнов, Сунгатулин, Гаджимурадов, Мишкич, Юшин.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Урал» — «Торпедо»

    «Торпедо»: Довбня, Самсонов, Шапич, Кожемякин, Кутепов, Роганович, Каймаков, Чурич, Савич, Караев, Лаптев.

    Запасные: Бабурин, Мишуков, Прошкин, Нетфуллин, Енин, Рязанцев, Орехов, Султонов, Рейхмен, Турищев, Коста.

    Матч «Урал» — «Торпедо» пройдет 28 сентября, начало — в 15:00 мск.

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