«Урал» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 15:00 мск. «Урал» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

По итогам двух сыгранных туров «Урал» находится на 2 месте в группе D. Команда набрала три очка, и как раз по разнице мячей опережает «Торпедо».

В РПЛ дела у команды идут не столь успешно. Уральцы оккупировали предпоследнее 15 место в таблице.

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Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. Дома «Урал» уступил «Ахмату» со счетом 1:2.

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С торпедовцами команда играет неудачно. Из пяти последних поединков проиграно три при двух викториях.

«Торпедо»

После ухода Александра Бородюка москвичи несколько встрепенулись. Несмотря на последнее место в РПЛ, торпедовцы уже не выглядят столь обреченно.

При этом «Торпедо» пропускает слишком уж часто. В 10 матчах чемпионата команда пропустила уже 21 гол.

В предыдущем туре «Торпедо» добыл первую викторию в чемпионате. Причем обыграны были земляки из ЦСКА (1:0).

Нет сомнений, что и в Кубке команда постарается продлить успешную серию. На данный момент она составляет два победных матча подряд.

Прогноз и ставка

На победу «Урала» в этом матче можно поставить за 1.89, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Торпедо» — за 4.40.

«Урал» проиграл два своих последних матча.

«Торпедо» сейчас находится на подъеме .

«Торпедо» заметно прибавило в последних матчах. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» или ничья с коэффициентом 2.00.