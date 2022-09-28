«Урал»
По итогам двух сыгранных туров «Урал» находится на 2 месте в группе D. Команда набрала три очка, и как раз по разнице мячей опережает «Торпедо».
В РПЛ дела у команды идут не столь успешно. Уральцы оккупировали предпоследнее 15 место в таблице.
Коэффициенты матча Урал — Торпедо
Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. Дома «Урал» уступил «Ахмату» со счетом 1:2.
С торпедовцами команда играет неудачно. Из пяти последних поединков проиграно три при двух викториях.
«Торпедо»
После ухода Александра Бородюка москвичи несколько встрепенулись. Несмотря на последнее место в РПЛ, торпедовцы уже не выглядят столь обреченно.
При этом «Торпедо» пропускает слишком уж часто. В 10 матчах чемпионата команда пропустила уже 21 гол.
В предыдущем туре «Торпедо» добыл первую викторию в чемпионате. Причем обыграны были земляки из ЦСКА (1:0).
Нет сомнений, что и в Кубке команда постарается продлить успешную серию. На данный момент она составляет два победных матча подряд.
Прогноз и ставка
На победу «Урала» в этом матче можно поставить за 1.89, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Торпедо» — за 4.40.
«Урал» проиграл два своих последних матча.
«Торпедо»
«Торпедо» заметно прибавило в последних матчах. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» или ничья с коэффициентом 2.00.