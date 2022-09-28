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    «Торпедо» не уступит «Уралу»

    «Урал» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок России, 28 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Торпедо»
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    Артем Самсонов
    «Урал» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 15:00 мск. «Урал» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 28 Сентября 2022 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 15:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
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    «Урал»

    По итогам двух сыгранных туров «Урал» находится на 2 месте в группе D. Команда набрала три очка, и как раз по разнице мячей опережает «Торпедо».

    В РПЛ дела у команды идут не столь успешно. Уральцы оккупировали предпоследнее 15 место в таблице.

    Коэффициенты матча Урал — Торпедо

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    Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. Дома «Урал» уступил «Ахмату» со счетом 1:2.

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    С торпедовцами команда играет неудачно. Из пяти последних поединков проиграно три при двух викториях.

    «Торпедо»

    После ухода Александра Бородюка москвичи несколько встрепенулись. Несмотря на последнее место в РПЛ, торпедовцы уже не выглядят столь обреченно.

    При этом «Торпедо» пропускает слишком уж часто. В 10 матчах чемпионата команда пропустила уже 21 гол.

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    • В предыдущем туре «Торпедо» добыл первую викторию в чемпионате. Причем обыграны были земляки из ЦСКА (1:0).

    Нет сомнений, что и в Кубке команда постарается продлить успешную серию. На данный момент она составляет два победных матча подряд.

    Прогноз и ставка

    На победу «Урала» в этом матче можно поставить за 1.89, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Торпедо» — за 4.40.

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    «Урал» проиграл два своих последних матча.

    «Торпедо» сейчас находится на подъеме.

    «Торпедо» заметно прибавило в последних матчах. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» или ничья с коэффициентом 2.00.

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    «Урал» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.09.2022. Прогнозы на футбол. «Торпедо» не уступит «Уралу»
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