Президент «Урала»: Не знаю, как скажет главный тренер, но я игрой где-то не очень доволен

Президентпрокомментировал победу екатеринбургского клуба надв матче 3-го тура Кубка России (1:0).

Единственный мяч в этой встрече был забит уже на первой минуте — отличился нападающий Алексей Каштанов.

«Старались победить — победили. Было тяжело, но победили. Довольны результатом. Не знаю, как скажет главный тренер, но я игрой где-то не очень доволен», — сказал Иванов «Чемпионату».

«Урал» в трёх матчах набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы D. Московское «Торпедо» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются московский ЦСКА (6) и «Сочи» (0).