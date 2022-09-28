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    Президент «Урала»: Не знаю, как скажет главный тренер, но я игрой где-то не очень доволен

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    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу екатеринбургского клуба над «Торпедо» в матче 3-го тура Кубка России (1:0).

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    Единственный мяч в этой встрече был забит уже на первой минуте — отличился нападающий Алексей Каштанов.

    «Старались победить — победили. Было тяжело, но победили. Довольны результатом. Не знаю, как скажет главный тренер, но я игрой где-то не очень доволен», — сказал Иванов «Чемпионату».

    «Урал» в трёх матчах набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы D. Московское «Торпедо» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются московский ЦСКА (6) и «Сочи» (0).

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