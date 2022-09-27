Фадлу Давидс стал помощником главного тренера «Локомотива»

Южноафриканский специалистстал ассистентом главного тренера

«Для меня огромная честь стать частью большого клуба, такого серьезного представителя российского футбола.

Московский "Локомотив" хорошо известен среди болельщиков в ЮАР, потому что здесь раньше выступал Джейкоб Лекхето.

Я пришел сюда для того, чтобы помочь команде добиться успеха в ближайшем будущем», — приводит слова Давидса пресс-служба «Локомотива».

41-летний Давидс ранее был помощником главного тренера «Локо» Йозефа Циннбауэра в «Орландо Пайретс». Южноафриканец также работал в «Марицбург Юнайтед».

«Локомотив» под руководством Циннбауэра набрал 9 баллов и располагается на 12-й строчке в РПЛ.