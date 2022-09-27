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    Фадлу Давидс стал помощником главного тренера «Локомотива»

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    Южноафриканский специалист Фадлу Давидс стал ассистентом главного тренера «Локомотива».

    Фадлу Давидс
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    Фадлу Давидс

    «Для меня огромная честь стать частью большого клуба, такого серьезного представителя российского футбола.

    Московский "Локомотив" хорошо известен среди болельщиков в ЮАР, потому что здесь раньше выступал Джейкоб Лекхето.

    Я пришел сюда для того, чтобы помочь команде добиться успеха в ближайшем будущем», — приводит слова Давидса пресс-служба «Локомотива».

    41-летний Давидс ранее был помощником главного тренера «Локо» Йозефа Циннбауэра в «Орландо Пайретс». Южноафриканец также работал в «Марицбург Юнайтед».

    «Локомотив» под руководством Циннбауэра набрал 9 баллов и располагается на 12-й строчке в РПЛ.

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