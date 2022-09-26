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    Румыния разгромила Боснию и Герцеговину, но вылетела в Лигу С

    Румыния — БиГ: счет матча 4:1, обзор голов

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    Сборная Румынии одержала домашнюю победу над командой Боснии и Герцеговины (4:1) в матче 6-го тура группы В3 Лиги наций УЕФА.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет на 48-й минуте открыли румыны. Банку выдал пас направо на Денниса Мана, который обыграл защитника и с четырнадцати метров пробил под опорную ногу Василю.

    На 73-й минуте Станчу слева отправил вперёд Банку. Никусор дошёл до угла штрафной площади Боснии и прострелил к дальней штанге, откуда Георге Пушкаш вколотил мяч в сетку.

    Гости отыграли один мяч спустя четыре минуты. Дедич справа навесил на Эдина Джеко, который головой отправил мяч в левый угол.

    На 79-й минуте Банку слева вошёл в штрафную площадь и пробил с дальний угол. Василь сумел в падении отбить мяч в центр, где в одиночестве оказался Андрей Рациу, спокойно отправивший сферу в сетку.

    А на 86-й минуте Балута слева отправил вперёд Камору. Мауру вошёл в штрафную площадь и откатил мяч в центр на Пушкаша, который с линии штрафной площади точно пробил в правый угол ворот.

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    В другом матче группы сборная Черногории потерпела домашнее поражение от команды Финляндии — 0:2.

    Уже к 17-й минуте защитник хозяев Жарко Томашевич собрал две желтые карточки, оставив черногорцев в меньшинстве.

    На 47-й минуте Пукки принял мяч в центре штрафной площадки и покатил левее на Оливера Антмана, который ударом в касание поразил правый угол.

    На 54-й минуте Антман выполнил подачу с левого края штрафной площадки на дальнюю штангу, которую замкнул Беньямин Кялльман.

    Босния и Герцеговина еще до этого тура выиграла группу 3 (11 очков). Финляндия с 8 баллами на счету финишировала на 2-й строчке, Черногория стала третьей (7), обойдя Румынию (7) по дополнительным показателям.

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