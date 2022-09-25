Колосков: В матче с Киргизией был странный футбол. Бардак в передачах, открываниях и обработке

Почетный президент РФСраскритиковал игру сборной России в товарищеском матче с(2:1).

«Про первый тайм сложно что-то сказать... После перерыва в итоге вырвали победу. Но в целом странный футбол, конечно. Он был мало похож на контрольную игру сборных команд.

Огромнейшее количество элементарных ошибок! Не знаю... Не могу сказать, что у наших ребят присутствовало безразличие. Но все равно остались вопросы к настрою. Я не увидел, что кто-то что-то хотел показать, доказать. Комбинационной игры вообще не было! Каждый играл сам за себя.

Не хочется переходить на личности. Но такой брак! И в передачах, и в обработке, и в открываниях. Очень странно... Ну выиграли — и слава богу», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в ноябре сборная России может провести товарищеские матчи с Ираном и Боснией и Герцеговиной.