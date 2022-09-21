Галактионов: Тюкавин с удовольствием приехал в молодежку, это подчеркивает его профессионализм

Главный тренер молодежной сборной Россиипрокомментировал вызов в команду форвардаи назначение его капитаном.

В среду, 21 сентября, российская сборная провела товарищеский матч с молодежной командой Белоруссии (6:1). Тюкавин вышел в стартовом составе и забил первый гол в игре.

«Костя — один из самых опытных в нашей команде. Так как он был в расширенном списке национальной сборной, мы с Карпиным переговорили и решили, что он может быть здесь.

Самое главное, что Костя с большим удовольствием изъявил желание приехать на сбор и оказаться в составе молодежной сборной. Это подчеркивает его человеческие качества, порядочность и профессионализм как спортсмена.

Мы с ним переговорили по телефону, и он сказал, что с удовольствием приедет и будет играть за честь страны», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».