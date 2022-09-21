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    Галактионов: Тюкавин с удовольствием приехал в молодежку, это подчеркивает его профессионализм

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    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал вызов в команду форварда «Динамо» Константина Тюкавина и назначение его капитаном.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    В среду, 21 сентября, российская сборная провела товарищеский матч с молодежной командой Белоруссии (6:1). Тюкавин вышел в стартовом составе и забил первый гол в игре.

    «Костя — один из самых опытных в нашей команде. Так как он был в расширенном списке национальной сборной, мы с Карпиным переговорили и решили, что он может быть здесь.

    Самое главное, что Костя с большим удовольствием изъявил желание приехать на сбор и оказаться в составе молодежной сборной. Это подчеркивает его человеческие качества, порядочность и профессионализм как спортсмена.

    Мы с ним переговорили по телефону, и он сказал, что с удовольствием приедет и будет играть за честь страны», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

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