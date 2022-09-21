Гаджиев: Массового оттока россиян из РПЛ не будет

Известный тренерсчитает, что российские футболисты не будут массово менять спортивное гражданство.

«Массового оттока из РПЛ не будет, просто в отдельных турнирах некоторые спортсмены могут решить выступать за другие сборные.

Если говорить о странах СНГ, то я все равно смотрю на них как на близкие нам.

Посмотрите, сколько в России живет армян, грузин, азербайджанцев, киргизов. Не вижу ничего плохого, если некоторые футболисты будут выступать за эти сборные. Ведь они все равно останутся в РПЛ.

Негативно смотрю на решение ФИФА и УЕФА, политические постановки. А это оцениваю нормально», — приводит слова Гаджиева RT.