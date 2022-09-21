ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуПродлевать будете? 15 звездных игроков с истекающими контрактами
  • 12:24
    • Бускетс перейдет в клуб МЛС после ухода из «Барселоны»
  • 11:11
    • Самсонова обыграла чемпионку Уимблдона на турнире в Токио
    Все новости спорта

    Гаджиев: Массового оттока россиян из РПЛ не будет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Сборная России Футбол России РПЛ
    Известный тренер Гаджи Гаджиев считает, что российские футболисты не будут массово менять спортивное гражданство.

    Гаджи Гаджиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гаджи Гаджиев

    «Массового оттока из РПЛ не будет, просто в отдельных турнирах некоторые спортсмены могут решить выступать за другие сборные.

    Если говорить о странах СНГ, то я все равно смотрю на них как на близкие нам.

  • Орлов: Отстранение сборной России — это политическая история
  • Читайте по теме

    • Посмотрите, сколько в России живет армян, грузин, азербайджанцев, киргизов. Не вижу ничего плохого, если некоторые футболисты будут выступать за эти сборные. Ведь они все равно останутся в РПЛ.

    Негативно смотрю на решение ФИФА и УЕФА, политические постановки. А это оцениваю нормально», — приводит слова Гаджиева RT.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Российская «молодежка» обыграет белорусов с разгромным счетом?
  • Белоруссия U21 — Россия U21. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Забивать будут все!
  • Шотландия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • После передышки «Автомобилист» снова пойдет за очками
  • «Сибирь» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.79
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шотландия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Польша — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Казахстан — Белоруссия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Франция — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бельгия — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.85
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры