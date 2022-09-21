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    Орлов: Отстранение сборной России — это политическая история

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2024 УЕФА
    Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об отстранении сборной России от Евро-2024.

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    «А что от нас сейчас зависит? Как быть игрокам? Для них это, конечно, плохо. Это как раз скажется на уровне их мастерства, потому что они варятся в собственном соку и не могут проверить свои возможности во встречах с зарубежными футболистами, которые сильнее их. А отстранение — это политическая история.

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    Во‑первых, нас и не пустят, а если бы даже и пустили, то вы представляете, что за перелеты будут? Это же сколько надо будет летать футболистам, а они что, железные? Жертвовать здоровьем ради игры? А ради какой игры? Чем азиатская лига лучше, чем наш футбол? У нас один путь — в Европу. Другого нет. Надо ждать», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

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