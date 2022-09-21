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    Гаджиев рассказал, как спасти российский футбол

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    Бывший тренер клубов РПЛ Гаджи Гаджиев высказался о недопуске сборной России к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

    Гаджи Гаджиев
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    Гаджи Гаджиев

    «Безусловно, это тяжелый удар. При этом нельзя сказать, что футболистам однозначно лучше, чем тем же олимпийцам или хоккеистам, выступающим в Северной Америке.

    Каждый случай индивидуален. Это крайне неприятная ситуация для любого спортсмена, в каком бы виде он ни был задействован.

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    • Но были у нас и такие игроки, которые принципиально не хотели уезжать в другие страны. Тот же Егор Титов, который принципиально играл за "Спартак". Или Андрей Тихонов. Таких примеров немало.

    В футболе оставшееся свободным время можно насыщать играми национального первенства, Кубка. Болельщиками мы не обижены. Кроме того, мне очень нравится инициатива приглашения известных артистов на матчи. Думаю, мы можем сделать из футбола интересное, красочное зрелище», — приводит слова Гаджиева RT.

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