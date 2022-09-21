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    Петржела: Такая сборная России никому не нужна

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Жеребьевка Евро-2024
    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал недопуск сборной России к жеребьевке отбора Евро-2024.

    Властимил Петржела
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    Властимил Петржела

    «Такая сборная России никому не нужна. Зачем? Им же не играть на чемпионате мира, чемпионате Европы. Сейчас они будут играть с Киргизией, ну что это за соперник? Это очень слабая команда.

    Думаю, что матча с Боснией не будет. Боснийцы откажутся играть в самый последний момент. Сербы и хорваты тоже не сыграют. Им не позволят. Это катастрофа. Российская сборная — очень сильная команда. Мне очень жалко. Но со сборной Россией никто не хочет играть. Большая проблема для всего российского футбола и всех спортсменов там», — сказал Петржела «Спорт-Экспрессу».

    Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.

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