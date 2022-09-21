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    Названа причина, почему Раноккья покинул «Монцу»

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    Сегодня, 21 сентября, «Монца» объявила о прекращении сотрудничества с 34-летним защитником Андреа Раноккьей. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

    Андреа Раноккья
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    Андреа Раноккья

    Стало известно, почему защитник «Монцы» Андреа Раноккья покинул клуб после трех месяцев после подписания соглашения. В июле 34-летний итальянец заключил с новичком чемпионата Италии двухлетний контракт.

  • Раноккиа покинул «Монцу», проведя всего 2 матча за команду
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    • В начале сезона-2022/23 Раноккья получил перелом малоберцовой кости и выбыл на несколько месяцев.

    Как сообщает Calciomercato, футболист не хотел, чтобы клуб платил ему зарплату пока он проходит реабилитацию.

    Раноккья успел провести за «Монцу» 2 матча. В этом сезоне клуб набрал 4 очка и занимает 18-е место в Серии А.

    Андреа известен по выступлениям за Интер и Дженоа. Также на его счету 21 матч за сборную Италии.

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