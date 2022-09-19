Стало известно, кто возглавит «Ахмат»

Новым главным тренеромв ближайшее время станет

По информации «Спорт-Экспресса», переговоры находятся в финальной стадии.

Отмечается, что грозненский клуб был заинтересован в главном тренере сборной Казахстана Магомеде Адиеве, но сторонам не удалось договориться.

«Ахмат» может вернуться к кандидатуре Адиева в конце сезона.

Ташуев на данный момент возглавляет солигорский «Шахтер». Ранее он тренировал «Чайку», «Кубань», «Анжи», «Краснодар», «Спартак-Нальчик» и другие клубы.

Напомним, ранее «Ахмат» уволил Андрея Талалаева. О своей отставке тренер узнал в перерыве матча с «Пари НН» (1:3).