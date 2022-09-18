Тренер «Монцы» о победе над «Ювентусом»: Это было невероятно и неожиданно

Раффаэле Палладино Фото: globallookpress.com
«Замечательный день. В раздевалке вечеринка. Это было невероятно и неожиданно.
Хотя я знал, что футболисты будут играть сердцем. На протяжении всей недели я видел желание в их глазах. Эта победа — только их заслуга, они отдали все.
Президент Сильвио Берлускони позвонил мне. Он был очень рад и сделал нам комплимент. Адриано Галлиани плакал — это было очень эмоционально», — цитирует тренера TMW.
«Монца» — дебютант cерии А. Для нее эта победа стала первой в истории в высшем чемпионате Италии.