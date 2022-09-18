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    Тренер «Монцы» о победе над «Ювентусом»: Это было невероятно и неожиданно

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    Главный тренер «Монцы» Раффаэле Палладино рассказал какие испытывает эмоции после победы над «Ювентусом» (1:0) в матче 7-го тура чемпионата Италии.

    Раффаэле Палладино
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    Раффаэле Палладино

    «Замечательный день. В раздевалке вечеринка. Это было невероятно и неожиданно.

    Хотя я знал, что футболисты будут играть сердцем. На протяжении всей недели я видел желание в их глазах. Эта победа — только их заслуга, они отдали все.

    Президент Сильвио Берлускони позвонил мне. Он был очень рад и сделал нам комплимент. Адриано Галлиани плакал — это было очень эмоционально», — цитирует тренера TMW.

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