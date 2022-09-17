Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал поражение от «Торпедо»

Главный тренер ЦСКАрассказал почему его команда потерпела поражение в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (0:1).

«Ответственность сто процентов на мне. Будем искать другие ходы и психологические методы. Опасная вещь, когда, не доделав одно дело, люди пытаются начать другое. Хотели свернуть с этой дорожки, но не получилось.

Установка была использовать зоны между линий, отдавать передачи за линию обороны. Мы мало доставляли туда мяч и плохо им распоряжались, не использовали второй темп. Постоянно присутствовало лишнее движение, плохо работали с мячом», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата».

«Торпедо» набрал 4 очка в текущем сезоне. Это его первая победа. Пока что «автозаводцы» находятся на дне таблицы.

ЦСКА проиграл во второй раз и прервал свою серию из двух побед. «Армейцы» остаются вторыми с 20 очками на счету.