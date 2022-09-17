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    Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал поражение от «Торпедо»

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал почему его команда потерпела поражение в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (0:1).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Ответственность сто процентов на мне. Будем искать другие ходы и психологические методы. Опасная вещь, когда, не доделав одно дело, люди пытаются начать другое. Хотели свернуть с этой дорожки, но не получилось.

  • «Торпедо» минимально выиграл у ЦСКА
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    • Установка была использовать зоны между линий, отдавать передачи за линию обороны. Мы мало доставляли туда мяч и плохо им распоряжались, не использовали второй темп. Постоянно присутствовало лишнее движение, плохо работали с мячом», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата».

    «Торпедо» набрал 4 очка в текущем сезоне. Это его первая победа. Пока что «автозаводцы» находятся на дне таблицы.

    ЦСКА проиграл во второй раз и прервал свою серию из двух побед. «Армейцы» остаются вторыми с 20 очками на счету.

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