Семшов считает, что в «Торпедо» поспешили с отставкой Бородюка

Бывший игрок «Зенита» и «Динамо»высказался об отставкес поста главного тренера «Торпедо».

«"Торпедо" не было готово к РПЛ. Когда ты выходишь из первой лиги, тебе нужны усиления. Свежая кровь команде нужна по-любому, нужны футболисты с опытом игры в РПЛ.

Плюс на мой взгляд в клубе поспешили с отставкой Бородюка. Роль тренера огромна. Это сильно повлияло на результаты в дальнейшем», — цитирует Семшова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 18 августа «Торпедо» сообщило о разрыве контракта с Бородюком, который возглавлял клуб с марта 2021 года.

Календарь и таблица РПЛ

После 9 туров РПЛ «автозаводцы» идут на последнем месте в турнирной таблице, набрав одно очко.