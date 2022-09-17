Семшов считает, что в «Торпедо» поспешили с отставкой Бородюка

Александр Бородюк Фото: globallookpress.com
«"Торпедо" не было готово к РПЛ. Когда ты выходишь из первой лиги, тебе нужны усиления. Свежая кровь команде нужна по-любому, нужны футболисты с опытом игры в РПЛ.
Плюс на мой взгляд в клубе поспешили с отставкой Бородюка. Роль тренера огромна. Это сильно повлияло на результаты в дальнейшем», — цитирует Семшова «Спорт-Экспресс».
Напомним, 18 августа «Торпедо» сообщило о разрыве контракта с Бородюком, который возглавлял клуб с марта 2021 года.
После 9 туров РПЛ «автозаводцы» идут на последнем месте в турнирной таблице, набрав одно очко.