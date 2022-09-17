«Мальорка» минимально обыграла «Альмерию»

на своем поле принималав рамках 6-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче был забит на 25-й минуте поединка. После отличного навеса Пабло Маффео получил мяч в штрафной и нанес точный удар головой в левый нижний угол ворот и тем самым принес победу «Мальорке» — 1:0.

Футбол. Испания. Примера Мальорка — Альмерия 1:0 Гол: 1:0 Пабло Маффео (25') Мальорка: Предраг Райкович, Пабло Маффео, Мартин Вальент, Антонио Райльо, Copete, Коста Хауме, Антонио Санчес (Дани Родригес, 59'), Клеман Гренье (Иддрису Баба, 67'), Inigo Ruiz De Galarreta (Абдон Пратс, 83'), Lee Kang-in, Ведат Мурики (Анхель Родригес, 83') Альмерия: Largie Ramazani, Эль Билал Туре (Диего Соуза, 72'), Lazaro (Гонсало Мелеро, 62'), Samu Costa, Лукас Робертоне (Франсиско Портильо, 72'), Sergio Akieme, Срджян Бабич, Родриго Эли, Juan Brandariz (Адриан Эмбарба, 85'), Pozo, Fernando Martinez Предупреждения: Inigo Ruiz De Galarreta (5'), Лукас Робертоне (36'), Коста Хауме (52'), Juan Brandariz (65'), Largie Ramazani (78'), Родриго Эли (90'), Lee Kang-in (90 + 5'), Arnau Puigmal (90 + 5'), Диего Соуза (90 + 6')

«Мальорка» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 8 очков, а «Альмерия» располагается на 14-м месте с 4-я баллами в активе.