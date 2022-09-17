Комличенко высказался по поводу бана России

Николай Комличенко Фото: globallookpress.com
«Конечно, бан от УЕФА — это непросто. Мы же все ставим максимальные цели ― попасть в еврокубки, сыграть за сборную на чемпионате мира. Мы профессионалы.
Нет такого, что нам нормально вариться в собственном соку. Мы хотим играть на высшем уровне. Надеюсь, что скоро это вернется», — сказал Комличенко «Чемпионату».
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований.
Ранее Комличенко успел сыграть за сборную России три матча.