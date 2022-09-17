Комличенко высказался по поводу бана России

Форвард «Ростова»прокомментировал исключение клубов РПЛ и сборной России от международных турниров.

«Конечно, бан от УЕФА — это непросто. Мы же все ставим максимальные цели ― попасть в еврокубки, сыграть за сборную на чемпионате мира. Мы профессионалы.

Нет такого, что нам нормально вариться в собственном соку. Мы хотим играть на высшем уровне. Надеюсь, что скоро это вернется», — сказал Комличенко «Чемпионату».

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований.

Ранее Комличенко успел сыграть за сборную России три матча.