«Астон Вилла» победила «Саутгемптон», «Фулхэм» взял верх над «Ноттингем Форест»

Чимаев уничтожил Холлэнда, а Диас вырвал победу у Фергюсона в своем последнем бою. Обзор карда UFC 279

Потасовка перед пресс-конференцией, провальная весогонка Чимаева и апсет «Эль-Кукуя» — все это вошло в программу турнира в Лас-Вегасе