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    «Астон Вилла» победила «Саутгемптон», «Фулхэм» взял верх над «Ноттингем Форест»

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    В матче 7-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» одержала домашнюю победу над «Саутгемптоном» — 1:0.

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    Единственный гол на 41-й минуте забил английский полузащитник Джейкоб Рэмси.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Саутгемптон 1:0
    Гол: 1:0 Джейкоб Рэмси (41') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эшли Янг, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Лука Динь, Джейкоб Рэмси (Леандер Дендонкер, 67'), Бубакар Камара (Дуглас Луис, 44'), Джон МакГинн, Леон Бэйли (Эмилиано Буэндия, 67'), Филиппе Коутиньо (Дэнни Ингс, 84'), Олли Уоткинс Саутгемптон: Че Адамс (Sekou Mara, 71'), Адам Армстронг (Стюарт Армстронг, 71'), Мусса Дженепо, Мохамед Эльюнуссип (Samuel Edozie, 79'), Джеймс Уорд-Праус, Ибраима Диало (Джо Арибо, 46'), Ромен Перро (Juan Larios, 46'), Мохаммед Салису, Армель Белла-Котчап, Кайл Уолкер-Питерс, Gavin Bazunu Предупреждения: Филиппе Коутиньо (45 + 4'), Джейкоб Рэмси (58'), Джеймс Уорд-Праус (82'), Эшли Янг (90 + 1')

    В параллельном матче «Ноттингем Форест» потерпел домашнее поражение от «Фулхэма» — 2:3.

    В составе хозяев голы забили нападающий Тайво Авонийи и полузащитник Льюис О'Брайен.

    За победителей отличились защитник Кенни Тете, полузащитник Жоау Пальинья и хавбек Харрисон Рид.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Фулхэм 2:3
    Голы: 1:0 Тайво Авонийи (11'), 1:1 Олуватосин Адарабиойо (54'), 1:2 Жоау Палинья (57'), 1:3 Харрисон Рид (60'), 2:3 Lewis O'Brien (77') Ноттингем Форест: Дин Хендерсон, Вийи Боли (Джесси Лингард, 63'), Стив Кук (Джо Уорролл, 63'), Скотт Маккена, Неко Уильямс (Эммануэль Деннис, 88'), Ryan Yates, Ремо Фройлер (Lewis O'Brien, 70'), Ренан Лоди, Морган Гиббз-Уайт, Бреннан Джонсон, Тайво Авонийи (Сэм Сарридж, 70') Фулхэм: Александр Митрович (Винисиус, 90'), Бобби Рид (Нескенс Кебано, 90'), Андреас Перейра (Томас Кейрни, 83'), Виллиан (Даниэль Джеймс, 70'), Жоау Палинья, Харрисон Рид, Тим Рим, Исса Диоп, Олуватосин Адарабиойо, Кенни Тете, Бернд Лено Предупреждения: Стив Кук (27'), Вийи Боли (34'), Исса Диоп (40'), Кенни Тете (63'), Андреас Перейра (78')

    «Фулхэм» набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

    «Саутгемптон» (7) — 12-й, «Астон Вилла» (7) — 13-я. «Ноттингем Форест» набрал четыре очка и занимает 19-ю позицию.

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