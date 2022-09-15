В 22:00 15.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B футбольной Лиги конференций.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Силькеборг» — «Вест Хэм». Коэффициент ставки — 1.68 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Вест Хэм»).

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