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    Переиграет ли «Вест Хэм» соперника из Дании?

    «Силькеборг» — «Вест Хэм». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет В, 15 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Силькеборг» — «Вест Хэм»
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    Фрагмент матча «Вест Хэм» — «Стяуа»
    В четверг, 15 сентября «Силькеборг» дома сыграет против «Вест Хэма». Группа B. Матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Старт поединка в 22:00 (мск). «Силькеборг» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 15 Сентября 2022 года
    Силькеборг
  • Силькеборг
    •  Силькеборг 22:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Силькеборг»

    Бронзовый призёр чемпионата Дании не так представлял своё возвращение на международную арену.

    В еврокубках «Силькеборг» не играл 21 год. И вот стартовая игра в основной сетке Лиги конференций стала для команды плачевной.

    Коэффициенты матча Силькеборг — Вест Хэм

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    Датская команда проиграла в 1-м туре бельгийскому «Андерлехту» (0:1). Единственный гол скандинавы пропустили с пенальти на 81-й минуте встречи.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Дании у «Силькеборга» дела идут неплохо. В 9-м туре клуб смог обыграть «Орхус» (1:0). После этой победы футболисты «Силькеборга» набрали 16 очков и закрепились на 4-м месте в датском первенстве.

    «Вест Хэм»

    Матчи 7-го тура английской Премьер-лиги были перенесены. «Вест Хэм» свою игру должен был провести против «Ньюкасла».

    Новая дата о проведении поединка будет объявлена позже.

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  • 11/09/2022

    • «Молотобойцы» в турнирной таблице АПЛ занимают 18 место. Это зона вылета. У «Вест Хэма» в активе 4 очка. Всего одна ничья может спасти лондонский клуб от вылета в низшие лиги АПЛ.

    Матч 1-го Лиги конференций британский коллектив может занести себе в актив. «Молотобойцы» одержали волевую победу над «Стяуа» (3:1).

    Прогноз и ставка

    В этой встрече большим успехом у букмекеров пользуется «Вест Хэм». На победу «молотобойцев» в игре можно поставить за 1.55, ничью оценивают в 4.24, а на победу «Силькеборга» — за 5.40.

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    Прогноз — у «Силькеборга» есть проблемы с составом. В предстоящем матче клубу из Дании не смогут помочь три футболиста. У «Вест Хэма» лазарет тоже не пустой. На поле в составе «молотобойцев» не смогут выйти Найев Агерд — марокканский защитник.

    Ставка — победа «Вест Хэма» с коэффициентом 1.68.

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    «Силькеборг» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. Переиграет ли «Вест Хэм» соперника из Дании?
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