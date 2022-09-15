Федун: Слава богу, что с такими соперниками, как «Факел», у «Спартака» проблем нет

Бывший владелецпрокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа Кубка России c(3:0).

«Рад, что победили. Слава богу, что с такими соперниками, как "Факел", у нас проблем нет.

Победа была очень важна после двух поражений, так что ребята — молодцы», — приводит ТАСС слова Федуна.

Также он пожелал удачи 18-летнему Павлу Мелешину, который стал автором победного гола в матче.

«Мелешин? Хочется пожелать ему удачи, парень проводит третий матч. Жалко, что в матче с "Ростовом" не забил», — добавил Федун.

В последних двух турах РПЛ московский клуб потерпел поражения от «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4).

«Спартак» вышел на единоличное первое место в группе B, набрав 6 очков. В следующем туре Кубка России красно-белые на своем поле примут «Зенит», «Факел» сыграет с «Крыльями Советов».