Полузащитник «Ахмата»: Меня Талалаев звал в команду, для меня его уход — это непросто

Полузащитниквысказал мнение об отставкес поста главного тренера грозненской команды.

«Комментировать уход Талалаева не буду. То, что было в раздевалке, остается в раздевалке.

Сама отставка стала удивлением, но это решение руководства. Мы еще потом виделись с Талалаевым в отеле.

Думаю, что в решении об увольнении не надо искать ничего нефутбольного. Меня Талалаев звал в команду, для меня его уход — это непросто, я расстроился. Не знаю, кто придет на смену ему», — приводит слова Трошечкина РИА Новости.

«Ахмат» в субботу, 10 сентября, в матче 9-го тура Российской премьер-лиги потерпел поражение от «Нижнего Новгорода» со счетом 1:3. На следующий день грозненский клуб объявил об уходе Талалаева.