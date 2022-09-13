Полузащитник «Ахмата»: Меня Талалаев звал в команду, для меня его уход — это непросто

Андрей Талалаев Фото: globallookpress.com
«Комментировать уход Талалаева не буду. То, что было в раздевалке, остается в раздевалке.
Сама отставка стала удивлением, но это решение руководства. Мы еще потом виделись с Талалаевым в отеле.
Думаю, что в решении об увольнении не надо искать ничего нефутбольного. Меня Талалаев звал в команду, для меня его уход — это непросто, я расстроился. Не знаю, кто придет на смену ему», — приводит слова Трошечкина РИА Новости.
«Ахмат» в субботу, 10 сентября, в матче 9-го тура Российской премьер-лиги потерпел поражение от «Нижнего Новгорода» со счетом 1:3. На следующий день грозненский клуб объявил об уходе Талалаева.