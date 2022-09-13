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    Полузащитник «Ахмата»: Меня Талалаев звал в команду, для меня его уход — это непросто

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    Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин высказал мнение об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера грозненской команды.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Комментировать уход Талалаева не буду. То, что было в раздевалке, остается в раздевалке.

    Сама отставка стала удивлением, но это решение руководства. Мы еще потом виделись с Талалаевым в отеле.

    Думаю, что в решении об увольнении не надо искать ничего нефутбольного. Меня Талалаев звал в команду, для меня его уход — это непросто, я расстроился. Не знаю, кто придет на смену ему», — приводит слова Трошечкина РИА Новости.

    «Ахмат» в субботу, 10 сентября, в матче 9-го тура Российской премьер-лиги потерпел поражение от «Нижнего Новгорода» со счетом 1:3. На следующий день грозненский клуб объявил об уходе Талалаева.

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