ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнГризманн стал суперзапасным «Атлетико», но таков план
  • 21:40
    • «Интер» обыграл «Викторию Пльзень», у Джеко гол и ассист
  • 21:14
    • «Ливерпуль» — «Аякс»: стартовые составы команд
  • 21:14
    • Гризманн остался в запасе «Атлетико» на матч с «Байером»
  • 21:04
    • Левандовский сыграет в атаке «Барселоны» против «Баварии»
  • 19:31
    • Гол и ассист Гладышева помогли «Динамо» обыграть «Ахмат» в Кубке России
    Все новости спорта

    Смолов провел юбилейный матч за «Динамо»

    Футбол Футбол России Фонбет Кубок России Ахмат Динамо
    Матч 2-го тура группового этапа Кубка России против «Ахмата» (2:1) стал для нападающего Федора Смолова сотым за «Динамо», сообщает пресс-служба московского клуба.

    Федор Смолов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Смолов

    Отметим, что динамовец дебютировал в составе клуба в матче против «Луча-Энергии» 28 апреля 2007 года. В возрасте 17 лет 2 месяцев и 19 дней игрок стал самым молодым дебютантом столичной команды в чемпионатах России.

    За эти 100 встреч в футболке «бело-голубых» Смолов в общей сложности забил 16 голов и отдал восемь ассистов.

    После двух туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России бело-голубые набрали три очка и занимают второе место в турнирной таблице группы C. «Ахмат» с тремя баллами располагается на 3-й позиции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Левандовски поставит на колени «Баварию»
  • «Бавария» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 7.20
    •
  • Результативный первый тайм
  • «Ливерпуль» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Очередная коллизия «фармацевтов»?
  • «Байер» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Байер — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры