Смолов провел юбилейный матч за «Динамо»

Матч 2-го тура группового этапа Кубка России против «Ахмата» (2:1) стал для нападающегосотым за «Динамо», сообщает пресс-служба московского клуба.

Отметим, что динамовец дебютировал в составе клуба в матче против «Луча-Энергии» 28 апреля 2007 года. В возрасте 17 лет 2 месяцев и 19 дней игрок стал самым молодым дебютантом столичной команды в чемпионатах России.

За эти 100 встреч в футболке «бело-голубых» Смолов в общей сложности забил 16 голов и отдал восемь ассистов.

После двух туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России бело-голубые набрали три очка и занимают второе место в турнирной таблице группы C. «Ахмат» с тремя баллами располагается на 3-й позиции.