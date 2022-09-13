Лаксальт: Мы не забили много мячей «Ахмату», но хорошо отыграли в обороне

Защитник «Динамо» Диего Ласкальт поделился впечатлениями после победы над «Ахматом» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

«У нас на поле вышло много молодых ребят. Им нужно было почувствовать уверенность в себе. Да, мы не забили много мячей сегодня, но хорошо отыграли в обороне. Мы контролировали игру.

Я знал новичков, но не был знаком ни с кем лично. Сейчас мне предоставилась возможность узнать их как людей и партнеров по команде.

Уверен, все они являются отличными футболистами и людьми. Думаю, что они уже потихоньку привыкли ко всему в "Динамо". Начинают чувствовать эту атмосферу. Все мы помогаем им в этом.

да, я знал Нико Маричаля, потому что я всегда слежу за уругвайским футболом», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

После 2 туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Динамо» набрало 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы C. «Ахмат» с 3 баллами располагается на 3-й позиции.