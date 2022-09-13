ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнГризманн стал суперзапасным «Атлетико», но таков план
  • 19:31
    • Гол и ассист Гладышева помогли «Динамо» обыграть «Ахмат» в Кубке России
  • 19:05
    • Кейн и Ришарлисон сыграют в атаке «Тоттенхэма» со «Спортингом»
    Все новости спорта

    Лаксальт: Мы не забили много мячей «Ахмату», но хорошо отыграли в обороне

    Футбол Динамо Ахмат Фонбет Кубок России Футбол России
    Защитник «Динамо» Диего Ласкальт поделился впечатлениями после победы над «Ахматом» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «У нас на поле вышло много молодых ребят. Им нужно было почувствовать уверенность в себе. Да, мы не забили много мячей сегодня, но хорошо отыграли в обороне. Мы контролировали игру.

    Я знал новичков, но не был знаком ни с кем лично. Сейчас мне предоставилась возможность узнать их как людей и партнеров по команде.

    Уверен, все они являются отличными футболистами и людьми. Думаю, что они уже потихоньку привыкли ко всему в "Динамо". Начинают чувствовать эту атмосферу. Все мы помогаем им в этом.

    да, я знал Нико Маричаля, потому что я всегда слежу за уругвайским футболом», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    После 2 туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Динамо» набрало 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы C. «Ахмат» с 3 баллами располагается на 3-й позиции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Левандовски поставит на колени «Баварию»
  • «Бавария» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 7.20
    •
  • Результативный первый тайм
  • «Ливерпуль» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Очередная коллизия «фармацевтов»?
  • «Байер» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Байер — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры