УЕФА в сентябре обсудит процедуру жеребьевку на Евро-2024

Исполнительный комитет УЕФА обсудит процедуру проведения жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024 на заседании, которое состоится 20 сентября, сообщает пресс-служба организации.

Также исполком определит хозяев чемпионата Европы по мини-футболу среди игроков до 19 лет и рассмотрит заявления от различных комитетов УЕФА.

Исполком УЕФА в начале мая отстранил все российские клубные и национальные команды от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2022/23. Сборная России исключена из числа участников нового сезона Лиги наций и в итоге лишится места в дивизионе B.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьевке отборочного турнира еще не принято. Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 состоится во Франкфурте-на-Майне 9 октября 2022 года. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии, в финальной части чемпионата примут участие 24 сборные.